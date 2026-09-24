Attrezzatura salvavita rotta e non sostituita, vigili del fuoco in sciopero: “Più risorse e tutele per la sicurezza dei lavoratori”

Braccia incrociate per quattro ore, dalle 9 alle 13 di questo giovedì 24 settembre, per i vigili del fuoco del comando di Livorno, in sciopero per chiedere maggiori risorse e tutele a difesa dei lavoratori e della cittadinanza. La mobilitazione del personale, proclamata dall’Unione sindacale di base (Usb), si è resa “necessaria a seguito del malfunzionamento di un’attrezzatura salvavita denominata ‘autorespiratore’ durante un intervento di soccorso che poteva seriamente compromettere la salute del collega e il buon esito dell’intervento”.

Nonostante i numerosi solleciti, scrive Usb in una nota, il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Livorno non avrebbe adottato tutte le “misure urgenti e necessarie per individuare con assoluta certezza la causa del problema e contestualmente intervenire con l’acquisto di idonee attrezzature volte ad evitare in futuro il riproporsi della medesima problematica”.

Vigili del fuoco Usb: “Inaccettabile per i lavoratori sentirsi dire che non ci sono fondi”

“Ormai su tutto il territorio nazionale – si legge ancora nella nota – la nostra amministrazione si trincera dietro il mantra ‘non ci sono fondi’ che è una risposta inaccettabile per i lavoratori e per i cittadini che subiscono allo stesso modo i tagli fatti negli anni sui capitoli di spesa che riguardano il soccorso”. Per Usb è impossibile poter accettare che siaano “spesi miliardi e miliardi di euro in armi e spese militari quando poi i vigili del fuoco vengono lasciati al palo senza attrezzature, con organici all’osso e con mezzi vecchi di oltre vent’anni”.

“Così come per la sanità e la scuola – conclude Usb – riteniamo il settore del soccorso prioritario per la protezione e la tutela della cittadinanza, che non può pagare il prezzo scellerato delle scelte portate avanti negli ultimi tempi dalla politica. I vigili del fuoco continueranno a portare sempre soccorso, sette giorni su sette h24, ma allo stato attuale il rischio che l’intervento non venga portato a termine è diventato molto alto viste le condizioni insostenibili in cui siamo costretti ad operare”.