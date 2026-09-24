Colpisce un muretto e si ribalta con l’auto grave incidente alla Romola Sul posto i vigili del fuoco

San Casciano – Auto si ribalta tra via di Treggiaia e via della Romola tra le frazioni di Chiesanuova e la Romola, nel comune di San Casciano in Val di Pesa. E’ successo poco prima delle 16.30 di ieri, 23 settembre, in un tratto di strada molto stretta. Alla guida dell’auto un uomo residente nel comune, che dopo aver sbandato è andato a urtare contro un muretto che ha fatto da rampa di lancio. L’auto ha percorso pochi metri rimanendo su un fianco dopo avere colpito un albero.

Nel frattempo sono sopraggiunti una coppia in sella a una Vespa e altri automobilisti che hanno rimesso sulle quattro ruote l’auto. Sono scattati subito i soccorsi e sul posto si è recata un’ambulanza della Misericordia di San Casciano, con anche i vigili del fuoco del distaccamento di San Casciano che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’auto incidentata. Nel frattempo l’uomo è stato stabilizzato e portato in ospedale. Da qualche tempo i residenti della Romola chiedono che quel tratto di strada sia messo in sicurezza con maggiore segnaletica e strisce a delimitare la carreggiata vista la sua pericolosità. Sul posto la polizia locale di San Casciano per i rilievi e la viabilità del traffico fino alla rimozione dell’auto.

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