I vigili del fuoco del distaccamento di Cortona sono intervenuti in località Landrucci. Il rogo ha distrutto completamente uno dei capannoni dell’azienda, coinvolgendo anche il pollame presente all’interno. Evitata la propagazione alle strutture vicine

Le fiamme hanno interessato uno dei capannoni dell’azienda, che è andato completamente distrutto. Nel rogo è rimasto coinvolto anche il pollame allevato all’interno della struttura.

L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di spegnere l’incendio e, soprattutto, di impedire che le fiamme si propagassero agli altri capannoni adiacenti, evitando così conseguenze ancora più pesanti.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Cortona e i volontari della Protezione civile, presenti con un’autobotte.

Al momento non sono state rese note le cause che hanno provocato l’incendio.

https://www.lortica.it/2026/09/23/cortona-incendio-devasta-un-allevamento-di-pollame-capannone-distrutto-dalle-fiamme/