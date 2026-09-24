Grosso incendio a Salerno sulle colline vicino al Castello Arechi: intervento canadair per domare le fiamme

Un grosso incendio è scoppiato nella serata di ieri, mercoledì 23 settembre, sulle colline vicino al Castello di Arechi di Salerno. Le fiamme visibili in tutta la città hanno preoccupato molti cittadini.

Sul posto, a quanto apprende Fanpage.it, sono arrivate tre squadre dei vigili del fuoco del comando di Salerno. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per tutta la notte e sono ancora in corso.

Non appena sarà estinto completamente, ci sarà l’opera di bonifica e di verifica della presenza di eventuali braci o focolai rimasti. Al momento non è stata ancora stabilita l’origine del rogo che, secondo le prime ipotesi, potrebbe essere di natura colposa o dolosa. Si tratta, ad ogni modo, del secondo incendio avvenuto nella stessa zona a ridosso del castello medievale, nel corso di due giorni.

https://www.fanpage.it/napoli/grosso-incendio-sulle-colline-di-salerno-vicino-al-castello-arechi-fiamme-visibile-da-tutta-la-citta/