Il Comando dei Vigili del fuoco di Trieste supporta la” Campagna Ulivo” dell’UNICEF

Dal 26 settembre al 2 ottobre (festa dei nonni) il Comitato Italiano per l’UNICEF Fondazione ETS ripropone la Campagna ULIVO: campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per i “BAMBINI NELLE EMERGENZE”.

Durante questo periodo, sarà possibile sostenere UNICEF attraverso una donazione e ricevere una piantina di Ulivo; il ricavato verrà interamente impiegato a sostegno dei bambini che si trovano in situazioni di emergenza, contribuendo così alla loro istruzione, alla cura della loro salute e alla loro protezione.

Il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco collabora con UNICEF Italia e può fregiarsi del titolo di “Goodwill Ambassador” di UNICEF Italia.

Nell’ambito della Campagna ULIVO, il Comando di Trieste supporta il Comitato Provinciale UNICEF di Trieste e Gorizia (che ha sede in via dei Capitelli 19), contribuendo alla diffusione dell’iniziativa e alla sensibilizzazione sul territorio.

In particolare, il giorno 28.09.2026, presso l’atrio del Comando di via d’Alviano, le delegate UNICEF allestiranno un banchetto dove poter acquistare la piantina di ulivo.

Per conoscere dove e quando sarà possibile trovare le piantine di ulivo della campagna, è possibile contattare il Comitato all’indirizzo comitato.trieste@unicef.it oppure consultare la mappa disponibile sulla pagina nazionale della campagna UNICEF: https://www.unicef.it/campagna

https://www.triestecafe.it/cronaca/il-comando-dei-vigili-del-fuoco-di-trieste-supporta-la-campagna-ulivo-dellunicef-2026-09-24