Il fuoco, le fiamme: missili russi su Kiev, 2 morti. Danneggiato ospedale



Due persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite a seguito delle esplosioni di missili balistici russi che hanno colpito Kiev nella notte. Lo riporta Kyiv Indipendent.

Forti esplosioni sono state udite per la prima volta nel centro della capitale ucraina intorno all’una di notte ora locale, ha riferito la direttrice Olga Rudenko.

Anche l’aeronautica militare ucraina ha avvertito che un missile balistico era diretto verso Kiev, dopo che era stato diramato un allarme aereo nella citta’. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha dichiarato che i paramedici si stavano dirigendo verso le zone interessate nei distretti di Solomyanskyi, Svyatoshynskyi e Podilskyi, mentre i missili russi continuavano a colpire la citta’.

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