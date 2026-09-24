Incendio doloso devasta la riserva naturale sottratta alla camorra, fiamme nell’Oasi Lipu Soglitelle:

Siamo senza parole di fronte a un simile orrore. L’Oasi Lipu Soglitelle di Villa Literno, nel casertano, è stata ferita da un incendio di natura quasi certamente dolosa che nella notte di martedì 22 settembreha devastato la vegetazione e distrutto il ponte d’accesso recentemente riparato. Non brucia soltanto una porzione di territorio o una semplice sterpaglia, ma un vero e proprio miracolo di riscatto civile e ambientale. Per anni quest’area di 103 ettari, inserita nella riserva Foce Volturno Costa di Licola, è stata calpestata e martoriata dalla camorra, sfruttata cinicamente per sversamenti illeciti di veleni e per il bracconaggio sistematico contro gli uccelli migratori.

Grazie alla straordinaria operazione Volo Libero, condotta in sinergia con i carabinieri forestali e i volontari, la palude era stata sottratta al degrado e restituita alla comunità come riserva naturale, centro di educazione e rifugio sicuro per centinaia di specie faunistiche. Proprio per suggellare questo percorso di rinascita, l’area aveva ottenuto nel luglio 2026 il prestigioso riconoscimento europeo con l’istituzione della Zps (Zona di Protezione Speciale), rientrando a pieno titolo nella rete Natura 2000. Un traguardo straordinario che evidentemente ha dato fastidio a chi continua a considerare la terra non un bene comune da tutelare, ma un terreno di affari illeciti da depredare.

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