giovedì, Settembre 24, 2026
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Vigili del fuoco

Incidente sul lavoro, 29enne si ferisce durante i lavori di esbosco: accorrono i soccorsi

Il Faro

CIVEZZANO. L’allerta è scattata poco prima delle 9 di oggi, 24 settembre, dopo che una persona impegnata in lavori di esbosco per liberare la linea telefonica dalla vegetazione, è rimasta ferita.

Tutto è successo in una zona boschiva impervia a margine della Sp 71 nella frazione di Torchio. A intervenire prontamente, i vigili del fuoco volontari di Civezzano, che hanno supportato il personale sanitario, intervenuto con un’ambulanza di Trentino Emergenza, recuperando il 29enne e trasportandolo in ospedale per accertamenti e le cure del caso. 

Assieme al nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) del corpo permanente, i pompieri hanno inoltre predisposto corrimano e corde per consentire al personale dell’Uopsal (Unità operativa prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) e ai carabinieri della stazione di Civezzano di effettuare in sicurezza gli accertamenti necessari.

https://www.ildolomiti.it/cronaca/2026/incidente-sul-lavoro-29enne-si-ferisce-durante-i-lavori-di-esbosco-accorrono-i-soccorsi

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