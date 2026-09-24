Ing. Marco Ghimenti nuovo capo dei Vigili del Fuoco

L’ingegner Marco Ghimenti è stato nominato nuovo Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal Consiglio dei Ministri il 24 settembre 2026. Un augurio a lui per questo nuovo e prestigioso incarico.

Carriera e Incarichi

• Formazione e Servizio: In servizio dal 1989, ha iniziato come funzionario al Comando di Roma occupandosi anche di servizi aeroportuali e portuali e come pilota del servizio aereo.

• Comandi Provinciali: È stato Comandante provinciale di Ascoli Piceno, Reggio Calabria, Forlì-Cesena e Roma.

• Ruoli Dirigenziali: Ha diretto l’Istituto Superiore Antincendi (ISA) a Roma ed è stato Direttore regionale in Calabria, Emilia-Romagna e Campania.

• Vertice: Dal 2021 ha ricoperto l’incarico di Direttore centrale per l’Emergenza, a cui si è aggiunto nel 2024 quello di Vicario del Capo del Corpo, prima della nomina a capo vertice del Corpo nel settembre 2026.