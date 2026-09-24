Muore a 77 anni un simbolo delle categorie minori: arrivò fino alla Serie B e continuò a giocare da vigile del fuoco

Il pallone lo aveva accompagnato praticamente ovunque. Prima sui campi della Serie C, poi fino alla Serie B con il Cesena, quindi ancora tra Ravenna, Forlì e tante altre realtà della Romagna.

E quando le partite da giocatore erano finite, Mario Bardi aveva semplicemente cambiato posto: dalla linea dell’area di rigore alla scrivania, dagli spogliatoi agli spalti. Se n’è andato a 77 anni, dopo una lunga malattia, lasciando un vuoto profondo nel calcio romagnolo. Una storia cominciata con il numero 9 sulle spalle e proseguita per decenni con la stessa passione, quella che ancora negli ultimi anni lo portava allo stadio Morgagni per seguire da vicino il suo Forlì.

Originario di Bagno di Romagna, Bardi era cresciuto calcisticamente negli anni in cui arrivare tra i professionisti significava attraversare campi duri, trasferte interminabili e categorie profondamente diverse da quelle di oggi. Il Cesena fu una delle prime grandi tappe della sua carriera: vestì la maglia bianconera già da giovane, collezionando apparizioni in Serie C e tornando poi nel club nell’annata 1970-71, quando ebbe la possibilità di scendere in campo anche in Serie B.

In totale furono cinque le presenze di campionato con il Cesena, alle quali si aggiunsero anche gare di Coppa Italia. Per un centravanti nato nel cuore della Romagna, quella maglia rappresentava qualcosa di particolare. Il Cesena stava costruendo negli stessi anni il percorso che lo avrebbe portato a diventare una delle realtà più importanti del territorio e Bardi riuscì a entrare, anche se per poche partite, dentro quella storia.

Per Bardi, però, smettere di giocare ad alto livello non significò allontanarsi dal pallone. Parallelamente alla carriera lavorativa nei Vigili del Fuoco di Forlì, continuò a scendere in campo nei campionati amatoriali e trovò soprattutto nel Vecchiazzano una seconda casa sportiva. Con quella società il legame diventò qualcosa di molto più profondo di una semplice parentesi di fine carriera. Bardi indossò la maglia del club quando ormai aveva alle spalle il calcio professionistico e, successivamente, decise di mettersi a disposizione della società anche fuori dal terreno di gioco.

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