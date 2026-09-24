Il rogo è divampato nella serata di ieri: sul posto i vigili del fuoco

CAPUA – Non si ferma il lungo elenco di incendi che stanno colpendo diverse aree del Caser

Uno degli ultimi è stato registrato nella zona tra Capua e Santa Maria Capua Vetere. Le fiamme sono divampate in una zona campestre alle spalle del carcere militare.

A segnalare l’incendio sia telefonicamente che sui social sono stati alcuni cittadini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che poco dopo sono riusciti a domare il rogo.

https://www.ecaserta.com/news/143176142342/scoppia-incendio-nei-campi-alle-spalle-del-carcere-militare