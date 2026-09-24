Tre vigili del fuoco e un soccorritore investiti da un veicolo durante un intervento in Tennessee – ricoverati in ospedale

I vigili del fuoco di Kingsport e il personale del servizio di emergenza medica della contea di Sullivan sono intervenuti sul luogo dell’ incidente mentre il personale di emergenza stava caricando un paziente su un’ambulanza di un primo incidente; un veicolo che procedeva in direzione ovest ha investito tre vigili del fuoco di Kingsport e un paramedico del servizio di emergenza medica della contea di Sullivan.



Tutti e quattro i soccorritori sono stati trasportati al Johnson City Medical Center per le cure. Due sono stati medicati e dimessi, mentre gli altri due sono rimasti ricoverati martedì mattina con ferite non gravi, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco.



Il capo dei vigili del fuoco di Kingsport, Jerry DeBerry, ha affermato che l’incidente serve a ricordare i pericoli che i soccorritori e gli addetti alla manutenzione stradale affrontano quando lavorano lungo le strade.