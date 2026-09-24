Una cantante brasiliana e altre quattro persone sono morte in un incidente in elicottero.

SAN PAOLO: Cinque persone, tra cui il cantante brasiliano Rick Sollo del duo di musica sertanejo Rick & Renner, sono state trovate morte martedì dopo che il loro elicottero è precipitato in una zona montuosa dello stato di Santa Catarina, nel sud del Brasile, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, come riportato da Xinhua.

L’elicottero è scomparso lunedì dopo essere decollato da Porto Belo, sulla costa settentrionale dello stato, diretto a São Joaquim, dove erano previste condizioni meteorologiche avverse e temporali.

A bordo c’erano anche l’imprenditore Bruno Avelar, il cameraman Paulo Soares, il pilota e il copilota.

Il relitto è stato localizzato martedì durante una ricerca che ha coinvolto circa 40 vigili del fuoco, più di 10 veicoli e droni, due cani da ricerca e un aereo, in condizioni di nebbia.

L’agenzia brasiliana per l’aviazione civile ha dichiarato che il velivolo, un Bell 430 fabbricato nel 2001, era autorizzato a operare.

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