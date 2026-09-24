Veicolo da lavoro finisce in un dirupo a Civita di Bagnoregio

Un veicolo da lavoro è finito in un dirupo alle porte di Civita di Bagnoregio. Si è sfrenato nella giornata del 23 settembre, per cause sono ancora in fase di accertamento. L’incidente ha richiesto un intervento particolarmente complesso, concluso solo nella mattinata del 24 settembre, per il recupero del mezzo comunale. È stato trainato con corda e gancio e impiegato anche un miniescavatore, che ha aperto un varco nella scarpata.

Il Kubota, utilizzato dal Comune per le sue piccole dimensioni e in grado di percorrere sia il ponte che circolare all’interno di Civita, è finito in una zona particolarmente impervia. Inizialmente è stata valutata la possibilità di recuperarlo con l’entrata in azione di un elicottero, ma alla fine questa opzione è stata scartata.