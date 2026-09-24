VIDEO – Al via le gare preliminari dell’AMERICA’S CUP: il dispositivo di soccorso dei Vigili del Fuoco sul lungomare di via Caracciolo

VIGILI DEL FUOCO

NAPOLI, – Prendono il via oggi a Napoli, lungo il litorale di via Caracciolo, le gare preliminari dell’America’s Cup, evento velico internazionale cui partecipano le più prestigiose imbarcazioni da competizione.

Per garantire la sicurezza della manifestazione, il Corpo nazionale ha predisposto un dispositivo di soccorso composto da 40 unità, tra specialisti sommozzatori, soccorritori acquatici, specialisti nautici, nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico), nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), piloti di droni per il monitoraggio aereo dell’area, unità Co.Em. (Comunicazione in Emergenza), due squadre ordinarie ed esperti in telecomunicazioni.

Un dispositivo articolato per assicurare una rapida capacità di intervento sia in mare sia a terra, a tutela degli equipaggi in gara, del pubblico presente sul lungomare e dell’intera area portuale interessata dalla manifestazione