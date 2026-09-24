VIDEO – Un aereo della RAF si schianta ed esplode ad Anglesey pochi istanti dopo che i piloti si sono eiettati.

Mercoledì, durante un volo di addestramento sopra Anglesey (Ynys Môn), nel Galles settentrionale, un jet della RAF si è schiantato ed è esploso pochi istanti dopo che due piloti si erano eiettati.

Secondo quanto riferito dai testimoni, l’aereo, un Hawk T2, era appena decollato dalla base RAF di Valley, nella parte occidentale dell’isola, quando si è verificato l’incidente.

Entrambi i piloti si sono lanciati con il paracadute e, secondo quanto riferito, sono stati curati per ferite lievi.

Un video dell’incidente mostra l’aereo che sembra salire in modo irregolare prima che i piloti si eiettino. Il velivolo precipita poi verso terra e si schianta vicino a case ed edifici agricoli, sprigionando un’enorme palla di fuoco nel cielo.

https://www.theguardian.com/uk-news/2026/sep/23/raf-jet-crashes-and-explodes-in-anglesey-moments-after-pilots-eject