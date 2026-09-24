Vigili del Fuoco, nel reggiano l’addestramento con i soccorritori del Paraguay

REGGIO EMILIA – Nell’ambito del ventennale scambio formativo e culturale tra i Vigili del Fuoco di Reggio Emilia, l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay sono impegnati in questi giorni sul territorio reggiano. L’attività formativa proseguirà fino al 26 settembre 2026.

Dal 21 settembre la delegazione del Paraguay sta partecipando a un addestramento specialistico congiunto sul soccorso tecnico in quota. Le attività sono coordinate da personale SAF del Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia e si svolgono presso due pareti attrezzate, alla Pietra di Bismantova, nel comune di Castelnovo ne’ Monti, e alla Pieve di San Vitale, nel Comune di Carpineti.

Le esercitazioni prevedono degli scenari di soccorso tecnico in ambiente impervio, nei quali vengono utilizzate tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale), “una delle specializzazioni dei Vigili del Fuoco”. L’obiettivo è addestrare i soccorritori congiuntamente e sinergicamente, per raggiungere il risultato finale del soccorso tecnico rivolto alle persone infortunate negli ambienti impervi o non accessibili nella quotidianità.

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