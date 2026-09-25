Il 3 e 4 ottobre evento sportivo all’Eur, chiusure al traffico e deviazioni bus

Sabato 3 ottobre (dalle 9 alle 15) e domenica 4 (dalle 8,30 alle 11 circa), all’Eur è in programma la quarta edizione del “World Triathlon Cup” di Roma.

In entrambe le giornate sono in programma gare di nuoto, di bici e di corsa. Sabato, anche una “Coppa delle Regioni”.

Per le gare in bici e di corsa, saranno interessate da momentanee chiusure viale America, la Colombo, viale Oceania, viale dell’Umanesimo, viale dei Primati Sportivi, via Tiberiade, viale Tupini. Sabato chiusure anche in viale dei Santi Pietro e Paolo; domenica anche in piazza Ataturk.

In particolare sono previste chiusure al traffico dalle 6 alle 15 circa di sabato 3 e dalle 7,30 alle 11 circa di domenica 4 ottobre.



Durante la manifestazione saranno deviate le linee bus 30, 31, 73, 671, 708, 712, 714, 779, 779F, 780, 788, 791, n070, L05 e C01.

Per le prime chiusure richieste dagli allestimenti, in particolare quella di viale America nel tratto dalla Colombo a viale Beethoven, le linee 73, 780, n070, L05 e C01 saranno deviate già dalla mattina di lunedì 28 settembre e fino a lunedì 5 ottobre.

Sempre per gli allestimenti, alcune limitazioni alla sosta scatteranno, su viale America, via Ettore Maiorana, piazza Terracini e viale dei Primati Sportivi già da domenica 27 settembre. Attenzione quindi alla segnaletica.

Per la manifestazione saranno temporaneamente sospese le fermate numero 70980, 70905, 70903, 70981, 82669, 82397, 73176, 72923, 74424, 75405, 78475. Già dal 28 settembre, sospese le fermate numero 79477 e 80460.

Alcune chiusure nell’area potranno essere mantenute anche dopo le gare, per lo smontaggio delle strutture, in particolare di nuovo su viale America nel tratto dalla Colombo a viale Beethoven. Attenzione quindi alla segnaletica.

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