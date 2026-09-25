Incendio boschivo alle porte di Arezzo: due elicotteri mobilitati

ncendio tra bosco e oliveta questa mattina alle porte di Arezzo. Le fiamme sono divampate poco prima delle 11 nei pressi di Ripa di Olmo, a Santa Flora. Una densa colonna di fumo, visibile a distanza, si è alzata sulla zona.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con tre mezzi e due squadre, due squadre Racchetta, gli operai forestali del Comune di Arezzo e 2 elicotteri del sistema Regionale aib EliArezzo ed Elifirenze.

Allertati anche i volontari antincendi boschivi.