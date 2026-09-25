Inerventi sul territorio marchigiano

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

PORTO SANT’ELPIDIO (FM) – RITROVATA DAI VIGILI DEL FUOCO LA PERSONA DISPERSA – Poco prima delle 22, i Vigili del fuoco sono intervenuti a Porto Sant’Elpidio, per la ricerca di un uomo di 74 anni, che non aveva fatto rientro presso la propria abitazione.

Alle ricerche hanno partecipato anche il nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) e TAS (Topografia Applicata al Soccorso) dei Vigili del fuoco, con il supporto dei nuclei cinofili provenienti da Roma.

L’uomo è stato individuato e ritrovato in buone condizioni, per poi essere affidato alle cure del personale sanitario.

Sul posto anche Polizia e Carabinieri.

Dal Comando di Fermo

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FANO (PU) – INCENDIO AUTOVETTURA – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 09:30, in via Metauro, per un incendio che ha interessato un’autovettura alimentata a gasolio, coinvolgendone anche un’altra leggermente.

La squadra di Fano ha provveduto allo spegnimento dell’incendio e alla messa in sicurezza dell’area. Non si registrano feriti.

Sul posto anche le forze dell’ordine.

Dal Comando di Pesaro e Urbino