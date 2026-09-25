La lunga notte dei ricercatori. Scienza e nuove tecnologie diventano alla portata di tutti

Èricco il programma dell’Università dell’Insubria per la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, che si svolgerà dopodomani e sabato tra laboratori, esperimenti, attività interattive e momenti di divulgazione. Le attività si svolgono in collaborazione con Co.Science 2.0, con l’obiettivo di avvicinare la società ai luoghi e alle persone della ricerca, favorendo il dialogo e la diffusione della cultura scientifica, con particolare attenzione ai giovani.

A Varese si parte dopodomani al Campus di Bizzozero, con una mattinata dedicata alle scuole. Il programma attraversa numerosi ambiti della ricerca: dalla biologia alla medicina, dalla chimica all’ambiente, fino all’informatica, all’energia e alle nuove tecnologie. Tra le proposte figurano attività dedicate alle cellule e alla microscopia, alla digestione e al microbiota, ai virus e ai batteri, al funzionamento del cuore e dello scheletro, alla chimica del territorio e all’energia del futuro. Non mancano esperienze sulle scienze forensi, con l’analisi di impronte digitali e Dna a partire da una scena del crimine simulata, sulla stampa 3d applicata alla ricostruzione anatomica e sul ragionamento computazionale. Spazio anche all’Ai. Il campus aprirà le porte alla cittadinanza sabato dalle 14 alle 18, con un pomeriggio tra esperimenti, giochi scientifici, scoperte e curiosità.

A Busto Arsizio l’evento è dedicato alle scuole medie e superiori e si svolgerà dopodomani ai Molini Marzoli. Sarà un viaggio tra biologia, medicina, genetica e applicazioni della ricerca. Gli studenti potranno conoscere più da vicino il sistema immunitario, sperimentare l’estrazione del Dna dalla frutta e scoprire come le sostanze d’abuso possano modificare la percezione visiva. A Como il programma è dedicato ad Alessandro Volta: dopodomani il clou degli eventi tra via Castelnuovo e piazza Verdi.