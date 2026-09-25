MARC GHIMENTI – L’insediamento oggi all Viminale con il saluto a tutti i comandanti d’Italia

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

I vigili del fuoco hanno il loro nuovo Capo, è l’ingegnere romano Marco Ghimenti, 64 anni, che lascia l’incarico attuale ricoperto dal 2021 di Direttore centrale per l’Emergenza, del Soccorso tecnico e dell’Antincendio Boschivo.

Sposato, con due figli, Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, l’ingegnere Ghimenti è stato nominato nella seduta di ieri del Consiglio dei Ministri su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, e succede all’ingegnere Eros Mannino, in pensione dallo scorso primo settembre.

“Con lui, che in questi anni ha ricoperto l’incarico di Direttore centrale dell’Emergenza, ho avuto modo di lavorare e aprezzarne dedizione e professionalità” ha dichiarato il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco. “A lui rivolgo il mio più sincero in bocca al lupo per questo nuovo e prestigioso incarico al servizio della Nazione.”

Con l’insediamento odierno, salutato in collegamento video presso la sala crisi del Centro operativo nazionale con le Direzioni e i Comandi dei vigili del fuoco di tutta Italia, l’ingegnere Marco Ghimenti assume la guida del Corpo nazionale, mettendo a disposizione dell’incarico l’esperienza maturata in oltre trent’anni di servizio e nei diversi ruoli di responsabilità ricoperti all’interno dell’Amministrazione, tra cui quello di Dirigente del Servizio Aereo, Comandante provinciale di Roma, di Direttore regionale di Calabria, Emilia Romagna e Campania, di Direttore centrale per l’Emergenza, il Soccorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo.

“La lealtà nei rapporti, l’attenzione alla persona, l’impegno e la partecipazione totale sono valori fondamentali in qualsiasi ambito, dall’ufficio che gestiamo, al comando, alla squadra che opera sul campo” ha detto il neo Capo del Corpo, invitando tutti durante il collegamento a far proprio questo stile. “Perché solo così – ha concluso – possiamo dare un senso concreto al nostro essere squadra e famiglia, la famiglia del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco al servizio della collettività.”

Il Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, prefetto Attilio Visconti, ha rivolto all’ingegnere Ghimenti le proprie congratulazioni per il nuovo incarico: “Un incarico di altissima responsabilità”, ha detto il prefetto Visconti, “Conferito a un dirigente generale di straordinario valore, la cui carriera è da sempre contraddistinta da competenza tecnica, equilibrio operativo e profonda dedizione al servizio del Paese. La sua consolidata esperienza sul campo e nelle sedi direttive rappresenta una garanzia fondamentale per la guida delle donne e degli uomini del Corpo, patrimonio irrinunciabile per la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio.”