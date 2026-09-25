Ranzo, cade in un tubo per lo scolo delle acque: liberato dai Vigili del Fuoco

Attimi di apprensione nella serata di ieri a Ranzo, dove un uomo è rimasto bloccato all’interno di una tubatura in cemento utilizzata per lo scolo delle acque, non riuscendo a uscire autonomamente. La situazione ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, chiamati a operare in uno spazio particolarmente angusto per consentire il recupero.

I soccorritori hanno raggiunto l’uomo all’interno della tubatura e hanno avviato le operazioni necessarie per consentirne l’uscita. Dopo un lavoro svolto con cautela, è stato possibile portarlo fuori dalla condotta e affidarlo alle verifiche dei sanitari.

Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori del servizio di emergenza sanitaria: la Croce Rossa di Pieve di Teco, l’Alfa 1 del 118 di Imperia e quella del 118 di Albenga.

https://www.rivieratime.news/ranzo-uomo-intrappolato-in-un-tubo-per-lo-scolo-delle-acque-liberato-dai-vigili-del-fuoco/