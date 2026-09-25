Il violentissimo incidente intorno alle 5.30 in via Roero, vicino allo stabilimento Michelin di Ronchi. Uno dei mezzi trasportava vitelli, rimasti incolumi. Con le due vittime sale a 32 il bilancio dei morti sulle strade della provincia dall’inizio dell’anno

Erano circa le 5.30 del mattino quando due camion si sono scontrati in via Roero, a Cuneo, nelle immediate vicinanze dello stabilimento Michelin della frazione Ronchi. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo ai due uomini alla guida dei mezzi pesanti: entrambi sono morti sul posto. Quando i soccorritori sono arrivati, per i due autisti non c’era ormai più nulla da fare.

L’allarme ha fatto convergere nella zona un imponente dispositivo di emergenza. Sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, i carabinieri e il personale sanitario del 118, chiamato a prestare soccorso e a constatare il decesso dei conducenti. La strada è diventata per ore il centro delle operazioni necessarie a mettere in sicurezza i mezzi e consentire gli accertamenti sulla dinamica.

Uno dei due camion coinvolti trasportava vitelli. Nonostante la violenza dello schianto, secondo le prime informazioni gli animali sarebbero rimasti incolumi. Restano invece da chiarire le cause che hanno portato i due mezzi pesanti a entrare in collisione. Saranno i rilievi effettuati sul posto e gli accertamenti dei carabinieri a ricostruire la traiettoria dei camion e i momenti immediatamente precedenti all’impatto.

https://www.giornalelavoce.it/news/cronaca/740128/schianto-tra-due-camion-morti-entrambi-gli-autisti-uno-dei-mezzi-trasportava-vitelli-sono-vivi.html