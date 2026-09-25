Sicurezza industriale, in Piemonte controlli coordinati negli stabilimenti a rischio

A Torino, nella cornice del Grattacielo della Regione, la Regione Piemonte, la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco e Arpa Piemonte hanno firmato una convenzione strategica per coordinare i controlli ispettivi negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (Rir) rientranti nella soglia inferiore della normativa europea Seveso.

L’accordo definisce procedure operative congiunte per monitorare i sistemi di gestione della sicurezza, ponendosi l’obiettivo di rendere le verifiche più incisive, ottimizzare l’integrazione delle competenze tecniche ed evitare inutili sovrapposizioni burocratiche. Il modello avvia una sperimentazione della durata di un anno, estendendo le modalità di cooperazione già attive per gli impianti di soglia superiore.

Alla presentazione dell’intesa hanno presenziato gli assessori regionali Matteo Marnati (Ambiente) e Marco Gabusi (Protezione civile), i quali hanno rimarcato l’importanza del coordinamento istituzionale per la difesa dell’ambiente e del territorio, cogliendo l’occasione per ringraziare tecnici, vigili del fuoco e volontari impegnati negli incendi estivi. Il direttore generale di Arpa Piemonte, Secondo Barbero, e il direttore regionale dei Vigili del Fuoco, Alessandro Paola, hanno ribadito come l’accordo permetta di valutare la capacità dei gestori d’identificare i pericoli e governare i rischi, unendo il patrimonio informativo della prevenzione incendi e garantendo una semplificazione amministrativa a tutela dei lavoratori e della popolazione.

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