Tettoia crolla all’improvviso: pensionato muore sotto le macerie

Muore schiacciato sotto la tettoia di legno montata nel cortile di casa sua. Questa la tragica fine di Sergio Pavani, pensionato, 68 anni, che viveva in via Aleardi, nella frazione di Maccacari. Poco dopo mezzogiorno di ieri, Pavani si trovava sotto la tettoia che la famiglia usava per parcheggiare le auto quando, improvvisamente, una trave che reggeva la struttura ha ceduto facendo crollare a terra l’intera tettoia: per il pensionato non c’è stato purtroppo scampo.

Ad accorgersi dell’accaduto è stata la moglie Tiziana Cancian che ha subito allertato i soccorsi nella speranza che il suo Sergio fosse ancora vivo sotto la tettoia. Sul luogo della tragedia è arrivata un’ambulanza dal Punto Sanità di Nogara e pochi minuti dopo anche l’elisoccorso di Verona Emergenza mentre una squadra dei vigili del fuoco di Legnago ha lavorato per sollevare le travi ed estrarre il corpo di Pavani che purtroppo non dava segni di vita. Il medico del 118 ha potuto solo constatare il decesso del pensionato.

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