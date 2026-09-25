Turista trovato senza vita nel torrente: fatale una caduta dal pendio

CENCENIGHE AGORDINO (BELLUNO) – Un turista straniero è stato ritrovato privo di vita nel tardo pomeriggio di mercoledì 16 settembre all’interno del torrente Cordevole. La tragica scoperta ha concluso le intense operazioni di perlustrazione avviate dopo la improvvisa scomparsa dell’uomo dalla frazione di Coi.

Le operazioni di ricerca hanno richiesto l’impiego del nucleo di topografia applicata al soccorso e delle unità cinofile per setacciare accuratamente i sentieri circostanti. Le indagini sul campo hanno coinvolto attivamente anche il soccorso alpino, i carabinieri e la guardia di finanza, che ha messo a disposizione un proprio mezzo aereo.

L’elicottero Drago, appartenente al reparto volo dei vigili del fuoco di Venezia , ha sorvolato per ore l’intera vallata per coordinare il lavoro delle squadre di terra. L’equipaggio aereo ha infine avvistato il corpo esanime sul greto del corso d’acqua in prossimità del cimitero cittadino, dove la vittima è finita verosimilmente a causa di una rovinosa caduta dal pendio sovrastante. La squadra fluviale ha recuperato la salma e l’ha trasportata in una zona sicura, permettendo al personale medico intervenuto sul posto di constatare ufficializzare il decesso.