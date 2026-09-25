VIDEO – Otto vigili del fuoco di Seattle e un civile feriti durante l’incendio in una casa

Un incendio divampato nelle prime ore del mattino ha devastato un’abitazione vicino a Matthews Beach, a Seattle, ferendo un uomo di 57 anni e otto vigili del fuoco.



I pompieri sono intervenuti nel quartiere di Meadowbrook alle 2:42. –

L’incendio, inizialmente esterno, si è propagato all’interno di una casa unifamiliare lungo Sand Point Way Northeast.



I vigili del fuoco sono entrati nell’abitazione e hanno trovato una persona all’interno. L’uomo di 57 anni è stato estratto dalla casa e trasportato all’Harborview Medical Center.

I vigili del fuoco hanno riportato ferite e l’uomo di 57 anni è in condizioni stabili.

Le autorità hanno confermato che l’incendio è divampato inizialmente all’esterno, ma gli investigatori stanno ancora cercando di accertarne le cause esatte.

https://abc45.com/news/nation-world/fire-breaks-out-matthews-beach-seattle-structure-home-or-apartments-sand-point-way-ne-flames-firefighters-respond-residential-no-injuries