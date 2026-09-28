VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Si sono concluse le operazioni di ricerca dell’uomo disperso nelle acque del lago di Como a San Siro.

I sommozzatori dei Vigili del Fuoco, grazie all’impiego del ROV (Remotely Operated Vehicle), hanno individuato il corpo dell’uomo a una profondità di circa 288 metri.

Dopo la localizzazione, gli specialisti dei Vigili del Fuoco hanno provveduto alle operazioni di recupero e al successivo trasferimento della salma a Dongo che è stata messa a disposizione dell’Autorità competente.