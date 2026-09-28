Cinque alloggi per dare una risposta alle esigenze abitative del personale dei Vigili del Fuoco in servizio nella Città Metropolitana di Venezia. È questo l’obiettivo della convenzione quinquennale, eventualmente rinnovabile, sottoscritta oggi, 28 settembre, dal presidente di ATER Venezia, avvocato Pierfrancesco Munari, e dal comandante dei Vigili del Fuoco di Venezia, ingegner Alberto Maiolo.

Gli appartamenti saranno assegnati temporaneamente al personale attivo presso i presidi del territorio metropolitano. ATER Venezia provvederà a stipulare i singoli contratti di locazione entro 30 giorni dalla designazione dei beneficiari da parte del Comando Provinciale. I contratti avranno una durata di tre anni, con la possibilità di ulteriori due anni.

Sarà il Comando Provinciale a occuparsi della formazione e della gestione delle graduatorie interne, sulla base di uno specifico bando. Il canone di locazione sarà determinato secondo quanto previsto dalla legge 431 del 1998 e sarà, in media, di 433 euro al mese.

https://www.lapiazzaweb.it/news/attualita/787447/ater-venezia-mette-a-disposizione-cinque-alloggi-per-i-vigili-del-fuoco.html