martedì, Settembre 29, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

ATER Venezia mette a disposizione cinque alloggi per i Vigili del Fuoco

Il Faro

Cinque alloggi per dare una risposta alle esigenze abitative del personale dei Vigili del Fuoco in servizio nella Città Metropolitana di Venezia. È questo l’obiettivo della convenzione quinquennale, eventualmente rinnovabile, sottoscritta oggi, 28 settembre, dal presidente di ATER Venezia, avvocato Pierfrancesco Munari, e dal comandante dei Vigili del Fuoco di Venezia, ingegner Alberto Maiolo.

Gli appartamenti saranno assegnati temporaneamente al personale attivo presso i presidi del territorio metropolitano. ATER Venezia provvederà a stipulare i singoli contratti di locazione entro 30 giorni dalla designazione dei beneficiari da parte del Comando Provinciale. I contratti avranno una durata di tre anni, con la possibilità di ulteriori due anni.

Sarà il Comando Provinciale a occuparsi della formazione e della gestione delle graduatorie interne, sulla base di uno specifico bando. Il canone di locazione sarà determinato secondo quanto previsto dalla legge 431 del 1998 e sarà, in media, di 433 euro al mese.

https://www.lapiazzaweb.it/news/attualita/787447/ater-venezia-mette-a-disposizione-cinque-alloggi-per-i-vigili-del-fuoco.html

Potrebbe anche interessarti

VIDEO -Incendio di vaste proporzioni in una fabbrica di materie plastiche in Michigan domato dopo 14 ore

Il Faro

RUGBY Trofeo Scarpa- Ancora vincenti la Squadra 17 dei Vigili del Fuoco

Il Faro

Recuperato il corpo dell’uomo disperso nel lago di Como

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *