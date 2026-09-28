Incidente sull’Aurelia, morta una donna di 71 anni: tre uomini feriti

GAVORRANO – Una donna di 71 anni è morta nella notte in un incidente sull’Aurelia, nel comune di Gavorrano. Nello schianto sono rimasti feriti anche tre uomini di 41, 35 e 40 anni, trasportati in codice giallo all’ospedale Misericordia di Grosseto.

La richiesta di soccorso è arrivata alla centrale del 118 all’1.14. Subito dopo, verso il tratto di strada statale sono partiti numerosi mezzi di emergenza: l’automedica, l’ambulanza India di Follonica, con infermiere a bordo, e le ambulanze della Pubblica assistenza e della Croce rossa di Follonica. Inoltre, è stato attivato l’elisoccorso regionale Pegaso 2.

Per la donna di 71 anni, purtroppo, non c’è stato niente da fare: il personale sanitario non ha potuto far altro che constatarne il decesso. I tre uomini che viaggiavano con lei, invece, sono stati soccorsi e affidati alle cure del personale medico; successivamente sono stati trasferiti al pronto soccorso del Misericordia di Grosseto in codice giallo, quindi con ferite di media gravità.

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