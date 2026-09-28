Un aereo della Delta Airlines ha effettuato un atterraggio d’emergenza a Porto a causa della presenza di fumo in cabina. Il volo DL251 partito da Barcellona e diretto a Boston, domenica 27 settembre ha subito un brusco cambio di itinerario a causa di un problema tecnico.

Un inconveniente non da poco dato che la massiccia presenza di fumo ha intossicato undici passeggeri, di cui tre costretti al ricovero in ospedale.

Quale sia stato questo problema la compagnia aerea non l’ha specificato, anche se a Reuters ha confermato l’episodio. Sono otto i passeggeri che si trovavano a bordo dell’aereo che sarebbero rimasti intossicati dal fumo e che sono stati curati direttamente sulla pista dell’aeroporto portoghese Francisco Sá Carneiro. Altri tre invece necessitavano di cure più approfondite e per questo sono stati trasportati in ospedale.

L’aereo fa un atterraggio di emergenza per fumo in cabina: 11 passeggeri intossicati, 3 finiscono in ospedale