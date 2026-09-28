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MENO TASSE GRAZIE AL TUO FONDO PENSIONE

Il Faro

 a cura di Roberto Altieri

Potresti pagare meno tasse grazie al tuo fondo pensione…

Eppure, quasi nessuno ne parla.

CHI HA INIZIATO DOPO IL 1° GENNAIO 2007

Se aderisci ad un fondo pensione e sei titolare di una posizione contributiva aperta

presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria dal 1° gennaio 2007,

potresti beneficiarie di una extra deducibilità.

SE NEI PRIMI 5 ANNI DI PARTECIPAZIONE NON HAI USATO

TUTTA LA DEDUZIONE

Quella quota non va persa.

PUOI RECUPERARLA NEI 20 ANNI SUCCESSIVI

Effettuando versamenti aggiuntivi e ottenendo

una deduzione extra fino a 2.650€ all’anno.

IL RISULTATO?

Sommando la deduzione ordinaria di 5.300€ a quella aggiuntiva

puoi arrivare a dedurre fino a 7.950€ ogni anno.

FACCIAMO UN ESEMPIOELLA

FACCIAMO UN ESEMPIO

SOLO DEDUZIONE ORDINARIA 5.300€

RISPARMIO FISCALE FINO A 2.279€ ALL’ANNO

DEDUZIONE ORDINARIA EXTRA DEDUCIBILE FINO A 7.950€

RISPARMIO FISCALE FINO A 3.418,50€ ALL’ANNO

ATTENZIONE PERÒ: il beneficio è utilizzabile solo fino a esaurimento della quota che non hai dedotto nei primi 5 anni di partecipazione

Per info. contattare Roberto Altieri Consulente Finanziario Cell. 3282210712  Email: roberto.altieri@bancamediolanum.it
 Iscr.Alb. Prom.Fin n° 2687

Numero e data Iscrizione ISVAP E000781205 il 22/05/2025

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