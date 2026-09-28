MENO TASSE GRAZIE AL TUO FONDO PENSIONE
a cura di Roberto Altieri
Potresti pagare meno tasse grazie al tuo fondo pensione…
Eppure, quasi nessuno ne parla.
CHI HA INIZIATO DOPO IL 1° GENNAIO 2007
Se aderisci ad un fondo pensione e sei titolare di una posizione contributiva aperta
presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria dal 1° gennaio 2007,
potresti beneficiarie di una extra deducibilità.
SE NEI PRIMI 5 ANNI DI PARTECIPAZIONE NON HAI USATO
TUTTA LA DEDUZIONE
Quella quota non va persa.
PUOI RECUPERARLA NEI 20 ANNI SUCCESSIVI
Effettuando versamenti aggiuntivi e ottenendo
una deduzione extra fino a 2.650€ all’anno.
IL RISULTATO?
Sommando la deduzione ordinaria di 5.300€ a quella aggiuntiva
puoi arrivare a dedurre fino a 7.950€ ogni anno.
FACCIAMO UN ESEMPIOELLA
FACCIAMO UN ESEMPIO
SOLO DEDUZIONE ORDINARIA 5.300€
RISPARMIO FISCALE FINO A 2.279€ ALL’ANNO
DEDUZIONE ORDINARIA EXTRA DEDUCIBILE FINO A 7.950€
RISPARMIO FISCALE FINO A 3.418,50€ ALL’ANNO
ATTENZIONE PERÒ: il beneficio è utilizzabile solo fino a esaurimento della quota che non hai dedotto nei primi 5 anni di partecipazione
Per info. contattare Roberto Altieri Consulente Finanziario Cell. 3282210712 Email: roberto.altieri@
Iscr.Alb. Prom.Fin n° 2687
Numero e data Iscrizione ISVAP E000781205 il 22/05/2025