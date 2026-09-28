Parigi (FRA), doppio bronzo per Tommaso Brugnami in Coppa del Mondo di Ginnastica Artistica

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

Come da tradizione, Parigi ha ospitato nei giorni 26 e 27 settembre la tappa conclusiva del circuito di World Challenge Cup 2026. All’Accord Arena, storica sede della competizione situata in riva alla Senna, Tommaso Brugnami, atleta del G.S. VV.F. Fiamme Rosse, ha sfoderato un’ottima prestazione conquistando due medaglie di bronzo.

La prima medaglia è arrivata sulla pedana del corpo libero dove il portacolori dei Vigili del Fuoco, grazie a esercizio ben controllato e dalle buone difficoltà, ha totalizzato 13.800 punti, migliorando il punteggio di di 13.500 ottenuto in qualifica.

Il secondo bronzo, invece, è stato conquistato nella specialità del Volteggio dove Brugnami ha presentato un ottimo “Yurchenko” con tre avvitamenti (14.266) e un “Kasamatsu” con un avvitamento e mezzo, su cui paga solo un salto avanti sull’arrivo (13.666), ottenendo la media di 13.966 che gli vale il terzo posto a solamente un decimo dal secondo classificato Yahor Sharamkou.