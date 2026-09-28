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Vigili del fuoco

Pompieropoli alla caserma centrale di Milano

Il Faro

VIGILI DEL FUOCO

La 18ª edizione della festa “Da grande farò… il pompiere” con il percorso ludico-educativo di Pompieropoli si terrà domenica 4 ottobre 2026 alla Caserma Centrale dei Vigili del Fuoco di Milano, dalle ore 10:00 alle 17:00. [1, 2]

Dettagli dell’evento

  • Quando: Domenica 4 ottobre 2026.
  • Orario: Dalle 10:00 alle 17:00.
  • Dove: Caserma Centrale / Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, con ingresso da via Procaccini 6 (angolo via Messina).
  • Costo: Ingresso libero e gratuito (non serve la prenotazione). [1, 2, 3, 4]

Attività in programma

  • Il percorso ludico-formativo di Pompieropoli per i bambini.
  • Esposizione di automezzi dei Vigili del Fuoco.
  • Visita al Museo Storico del Comando.
  • Parete di arrampicata e parete SAF (Speleo Alpino Fluviale).
  • Aree dedicate al modellismo, Usar Camp e Brick Fire Station.
  • L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo. [1, 2]

Se desideri partecipare, vuoi sapere come arrivare con i mezzi pubblici o hai bisogno di altre informazioni sulle attività per i bambini?

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