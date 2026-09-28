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RUGBY Trofeo Scarpa- Ancora vincenti la Squadra 17 dei Vigili del Fuoco

Il Faro

È ancora Squadra 17 a scrivere il proprio nome sul Trofeo Scarpa. La selezione toscana dei Vigili del Fuoco si è aggiudicata la quarta edizione del Trofeo Old Firenze Rugby 1931 – Memorial Leonardo Scarpellini, disputata sabato 26 settembre all’impianto sportivo Padovani di Firenze, conquistando il trofeo per il secondo anno consecutivo.

Squadra 17 ha superato in finale la selezione Ribolliti Firenze/Old Valdisieve, padrona di casa della manifestazione. Nella finale per il terzo e quarto posto si è invece imposta ARF – Anonima Rugbysti Florentia sugli Old Rugby Prato, mentre la selezione formata da Trinceroni di Scandicci e Luppoli Mannari di Figline ha concluso il torneo al quinto posto.

Un’edizione particolare anche dal punto di vista organizzativo. I lavori di ristrutturazione in corso all’impianto Padovani hanno imposto alcune modifiche rispetto al programma tradizionale del Memorial, ma l’organizzazione è riuscita a superare le difficoltà logistiche e a dare vita ancora una volta a una giornata nella quale rugby, divertimento e partecipazione hanno fatto da filo conduttore.

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