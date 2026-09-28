martedì, Settembre 29, 2026
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Sbanda e si schianta nel fosso, la Panda tagliata in due dai vigili del fuoco per estrarre l’automobilista 20enne da

Il Faro

FONTANELLE – Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi, domenica 27 settembre, in via Prima Vallonto a Fontanelle. Un ventenne alla guida di una Fiat Panda, dopo aver perso il controllo del mezzo, ha sbandato finendo la propria corsa contro un muretto, precipitando poi nel fossato a bordo strada.

Per liberare il giovane dalle lamiere sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che hanno letteralmente tagliato in due l’ultilitaria prima di affidare l’automobilista alle cure del 118. Il ventenne è stato trasferito in elicottero al Ca’ Foncello di Treviso. Le sue condizioni sono serie, ha riportato diversi traumi, ma non è in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi del caso la Polstrada.

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