lunedì, Settembre 28, 2026
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Schianto al bivio tra A22 e MeBo, sette persone in ospedale

Il Faro

Bolzano sud – poco dopo l’una due vetture sono rimaste coinvolte in un incidente nei pressi dello svincolo che conduce verso A22 e MeBo. A bordo dei mezzi viaggiavano complessivamente sette persone: due hanno riportato traumi di media gravità, mentre per le altre cinque le conseguenze sono state più lievi. Tutti sono stati accompagnati all’ospedale di Bolzano.

Sul posto hanno lavorato Croce Bianca, Croce Rossa, vigili del fuoco e Polizia. Resta da ricostruire la dinamica che ha portato allo scontro

https://www.ladige.it/territori/alto-adige-sudtirol/schianto-al-bivio-tra-a22-e-mebo-sette-persone-in-ospedale-qhr4b6e5

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