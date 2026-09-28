Scontro tra due moto a Santa Cesarea Terme: muoiono entrambi i motociclisti di 39 e 44 anni. Indagini sulla dinamica

Le vittime sono Salvatore Antonaci e Pierpaolo Delle Grottaglie. In quella zona ogni domenica si riversano decine di centauri che spesso danno vita a gare e raduni di moto

È tragico il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi 27 settembre, a Santa Cesarea Terme, lungo la litoranea Otranto – Santa Cesarea, in località Torre Minervino.

A perdere la vita due motociclisti della provincia di Brindisi. Si tratta di Pierpaolo Delle Grottaglie, 39enne, originario di Brindisi, che viaggiava in sella ad una Aprilia Rsv4 Factory e il 44enne Salvatore Antonaci, anche lui originario di Brindisi ma residente a Francavilla Fontana, che guidava invece una Bmw S1000Rr.

Non è chiaro come le due motociclette siano entrate in collisione, o se abbiano incrociato un ostacolo lungo il tragitto: a far luce sull’accaduto saranno i rilievi di carabinieri e polizia.

https://lecce.corriere.it/notizie/cronaca/26_settembre_27/scontro-tra-due-moto-a-santa-cesarea-terme-muoiono-entrambi-i-motociclisti-di-39-e-44-anni-5ebbc525-721a-4518-9352-a581022b2xlk_amp.shtml