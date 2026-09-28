martedì, Settembre 29, 2026
Ultimo:
cronacaInternazionale

VIDEO – Autobus diretto all’Oktoberfest si ribalta: almeno due morti e 19 feriti

Il Faro

Almeno due persone sono morte e 19 sono ricoverate in ospedale dopo che un autobus turistico si è schiantato in Germania. A bordo c’erano turisti filippini diretti alla festa della birra di Monaco, secondo le autorità locali.

“Questa mattina alle 05:41, un autobus turistico italiano con circa 35 persone a bordo, per lo più di origine filippina, era in viaggio da Milano a Monaco per l’Oktoberfest. L’autobus è uscito di strada e poi si è ribaltato nella boscaglia qui”, ha dichiarato Martin Cornils, portavoce della polizia di Fürstenfeldbruck.

EURONEWS.IT

Potrebbe anche interessarti

Sbanda e si schianta nel fosso, la Panda tagliata in due dai vigili del fuoco per estrarre l’automobilista 20enne da

Il Faro

Scontro tra due moto a Santa Cesarea Terme: muoiono entrambi i motociclisti di 39 e 44 anni. Indagini sulla dinamica

Il Faro

VIDEO -Incendio di vaste proporzioni in una fabbrica di materie plastiche in Michigan domato dopo 14 ore

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *