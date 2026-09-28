VIDEO – Autobus diretto all’Oktoberfest si ribalta: almeno due morti e 19 feriti

Almeno due persone sono morte e 19 sono ricoverate in ospedale dopo che un autobus turistico si è schiantato in Germania. A bordo c’erano turisti filippini diretti alla festa della birra di Monaco, secondo le autorità locali.

“Questa mattina alle 05:41, un autobus turistico italiano con circa 35 persone a bordo, per lo più di origine filippina, era in viaggio da Milano a Monaco per l’Oktoberfest. L’autobus è uscito di strada e poi si è ribaltato nella boscaglia qui”, ha dichiarato Martin Cornils, portavoce della polizia di Fürstenfeldbruck.

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