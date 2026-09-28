VIDEO -Incendio di vaste proporzioni in una fabbrica di materie plastiche in Michigan domato dopo 14 ore





SOUTH HAVEN, Michigan – È stato spento un grave incendio scoppiato in uno stabilimento di materie plastiche a South Haven.

Il rogo è divampato poco prima delle 16:00 di venerdì 25 settembre presso la East Jordan Plastics, al civico 1600 di Stieve Drive, e si è intensificato quando decine di bombole di propano hanno iniziato a esplodere. Un’enorme nube nera si è levata sulla città e ha causato l’interruzione dell’energia elettrica in città e il rinvio degli eventi dell’ “Homecoming”. Intervenute 13 squadre di Vigili del Fuoco