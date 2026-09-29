Interventi sul territoorioo marchigiano

VIGILI DEL UOOCO DELLE MARCHE

ACQUASANTA TERME (AP) – INCIDENTE STRADALE – Intorno alle 17 una squadra dei Vigili del fuoco di Ascoli e quella del presidio di Arquata del Tronto sono intervenute sulla vecchia Salaria, in frazione Ponte d’Arli per l’incidente che ha visto un autofurgone salire sulla scarpata per poi finire ribaltato su un fianco sulla sede stradale. Il conducente è stato estratto dai pompieri che hanno dovuto lavorare nella parte anteriore del mezzo e dopo aver levato le parti frantumate del parabrezza, lo hanno estricato dall’abitacolo in sicurezza per consegnarlo agli operatori sanitari che nel frattempo avevano richiesto l’intervento dell’eliambulanza.

Sul posto i Carabinieri.

Dal Comando di Ascoli Piceno

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LORETO (AN) – RAMO PERICOLANTE

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, intorno alle 14.45, in via Manzoni, a Loreto, per un ramo pericolante che rischiava di cadere sulla pubblica via.

La squadra di Osimo, con il supporto dell’autoscala proveniente da Ancona, ha provveduto alla rimozione del ramo e alla successiva messa in sicurezza dell’area.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale.

Dal Comando di Ancona

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MONTIGNANO (AN) – INCIDENTE STRADALE – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 13:30 per un incidente stradale avvenuto a Montignano.

La squadra VVF di Senigallia ha estratto una persona da un veicolo in collaborazione con il personale sanitario intervenuto.

Si è quindi provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.

Sul posto anche la Polizia Locale.

Dal Comando di Ancona

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ACQUALAGNA (PU) – INCENDIO GARAGE – I Vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio, intorno alle 17:15, per un incendio sviluppatosi all’interno di un garage adiacente a un’abitazione.

Sul posto la squadra VVF di Cagli, con il supporto di personale da Urbino con un’autobotte, ha spento le fiamme, che hanno coinvolto due autovetture e altro materiale presente nel garage.

I fumi hanno interessato anche alcuni locali dell’abitazione, rendendoli temporaneamente non fruibili.

Dal Comando di Pesaro Urbino