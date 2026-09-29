

GROSSETO – Momenti di apprensione questa mattina per un incendio divampato all’interno di un sito destinato allo stoccaggio di rifiuti. L’allarme è scattato intorno alle 10.30 e sul posto sono intervenute due squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Grosseto.

I soccorritori hanno immediatamente concentrato le operazioni sul focolaio, riuscendo a contenere le fiamme e a impedire che l’incendio si estendesse al resto del materiale presente nell’area.

Una volta domato il rogo, l’intervento è proseguito con lo smassamento del materiale coinvolto. Un’operazione necessaria per verificare l’eventuale presenza di focolai nascosti e scongiurare una possibile ripresa delle fiamme.

Le operazioni si sono concluse senza ulteriori criticità. Non si registrano persone ferite.

https://www.versiliatoday.it/2026/09/29/fiamme-in-un-impianto-di-stoccaggio-rifiuti-paura/