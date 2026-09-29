Incidente sul lavoro a Treviso, operaio di 67 anni cade da un’impalcatura

L’incidente è avvenuto lunedì mattina, 28 settembre, intorno alle 10.

Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso l’equilibrio al quarto piano e sarebbe precipitato per almeno due metri, fino al ponteggio del secondo piano.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e gli operatori del Suem con un’ambulanza, oltre a polizia e carabinieri. Presenti anche gli ispettori dello Spisal per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Difficile l’intervento di recupero del ferito, tanto che i vigili del fuoco hanno dovuto usare la gru per entrare dall’alto dell’edificio, imbarellando l’uomo per poi consegnarlo ai sanitari del Suem 118.

Le condizioni del ferito, stando alle prime informazioni, non desterebbero particolare preoccupazione. Durante le operazioni di soccorso è sempre rimasto cosciente.

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