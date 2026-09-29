OPEN DAY ALLE SCUOLE CENTRALI ANTINCENDI DI ROMA CAPANNELLE

VIGILI DEL FUOCO

Oggi, dalle ore 14:30 alle ore 19:30, le Scuole Centrali Antincendi di Roma Capannelle aprono le porte a cittadini, famiglie e in particolare agli ospiti degli allievi che giureranno domani per un Open Day all’insegna della storia e della cultura della sicurezza.

All’interno del percorso espositivo sarà possibile visitare il museo, il sacrario, la mostra video-fotografica sulle attrezzature didattiche e l’esposizione “Con affettuosa cura” dedicata alla storia dell’Istituto per orfani di Borgo a Buggiano. L’accesso per il pubblico avverrà dal cancello di Piazza Scilla verso il Cortile d’Onore e l’edificio della Direzione Centrale per la Formazione.

L’iniziativa precede la giornata di mercoledì 30 settembre 2026, quando 549 allievi del 103° corso presteranno ufficiale Giuramento di fedeltà alla Repubblica, entrando a far parte della famiglia del Corpo Nazionale.