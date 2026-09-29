Quercianella, dà fuoco a un albero e ostacola i soccorsi: denunciata 48enne

Livorno, 29 settembre 2026 – Ha appiccato il fuoco a un piccolo albero all’interno della propria proprietà, ma le fiamme hanno rischiato di propagarsi alle abitazioni vicine. Quando sono arrivati i soccorsi, avrebbe poi cercato di impedire l’intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Per questo una donna di 48 anni è stata denunciata a piede libero alla Procura di Livorno per resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento è avvenuto a Quercianella, dove i vigili del fuoco erano stati chiamati per un principio d’incendio. Sul posto sono arrivati in loro supporto anche i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno.

Secondo quanto ricostruito dai militari, la donna avrebbe inizialmente cercato di impedire l’accesso dei soccorritori bagnandoli con un tubo per l’irrigazione. Successivamente avrebbe opposto resistenza ai carabinieri, dimenandosi e assumendo, secondo quanto riferito, una condotta anche violenta.

Vista la forte agitazione della 48enne, è stato richiesto l’intervento del personale sanitario. La donna è stata quindi accompagnata in ospedale per gli accertamenti sulle sue condizioni di salute e le cure del caso.

I carabinieri hanno riportato lievi ferite. Al termine degli accertamenti e della ricostruzione della dinamica, la donna è stata denunciata in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale.