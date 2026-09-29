Tenuta presidenziale di Castelporziano: si chiude la stagione delle iniziative di carattere sociale

VIGILI DEL FUOCO

Si è svolta anche quest’anno nella Tenuta di Castelporziano – alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella – la festa di chiusura delle iniziative di carattere sociale dedicate alle fasce deboli della popolazione e alle associazioni di volontariato a sostegno dei più fragili.

Come negli anni passati i Vigili del Fuoco hanno avuto un ruolo fondamentale nell’organizzazione dell’evento, in particolare nel montaggio delle tensostrutture per l’accoglienza del pubblico, effettuato dal personale della Colonna Mobile Regionale del Lazio.

All’evento erano presenti il Capo del Corpo Nazionale, Marco Ghimenti, il direttore del Lazio Porrovecchio, e il comandante di Roma De Acutis, accompagnati da una delegazione di dirigenti e funzionari della direzione regionale.

La manifestazione è stata condotta da Lorena Bianchetti, l’intrattenimento musicale affidato alla “Jazz Campus Orchestra” della Fondazione Musica per Roma, mentre le esibizioni della compagnia teatrale AbracaDown e degli allievi dell’Associazione OltreTango hanno animato la festa.

Al termine della manifestazione il Presidente della Repubblica ha salutato personalmente i Vigili del Fuoco e le altre istituzioni che con il loro contributo hanno reso possibile l’evento.