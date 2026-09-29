VIDEO – Incendio alla palestra comunale, beccati dalle telecamere i baby piromani “per noia”: vanno alle medie

CARBONERA – In via di identificazione il gruppo di giovanissimi, 13 e 14enni, italiani di seconda generazione, che hanno appiccato il fuoco all’ex palestra di Carbonera, mettendo in apprensione il paese ieri sera ||

Poteva in effetti avere conseguenze gravissime il gesto sconsiderato di alcuni ragazzini che hanno dato fuoco ad un divano rimasto all’interno della struttura, oggi inutilizzata, adiacente al Parco Rul. Erano circa le 19,30 quando un gruppo di tredici-quattordicenni di seconda generazione s’inventava questa bravata che ora avrà delle conseguenze, anche perchè i giovanissimi sono già ben noti

Parla di noia la sindaca, oltre alla mancanza di rispetto della cosa pubblica, ma qualcosa dovrà essere fatto, anche perchè le telecamere di sorveglianza hanno già chiarito chi siano i responsabili E se da un lato si tira un sospiro di sollievo per il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, dall’altro ora ci si trova con una struttura totalmente inagibile

Condanna dell’atto vandalico anche da parte dell’opposizione, che si interroga se però non siano gli adulti a non aver fatto abbastanza per arginare questo fenomeno dei giovanissimi fuori controllo. – Intervistati FEDERICA ORTOLAN (Sindaco di Carbonera) (Servizio di Elena Dal Forno) – Segui Antenna Tre anche sul digitale terrestre! Visita il sito https://antennatre.medianordest.it