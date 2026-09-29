VIDEO14 morti in un incendio in una fabbrica di fuochi d’artificio russa

“Il bilancio delle vittime dell’incendio in una fabbrica di fuochi d’artificio nella regione di Yaroslavl è salito a 14, con un ferito”, ha riferito l’agenzia di stampa statale TASS, citando il ministero russo per le emergenze.

L’incidente è avvenuto nel villaggio di Kubrinsk, a circa 100 chilometri a nord di Mosca, ha riferito la TASS.Almeno 14 persone sono morte in un incendio divampato lunedì in una fabbrica di fuochi d’artificio nella Russia centrale, secondo quanto riportato dai media statali russi, che citano i servizi di emergenza.

Un video pubblicato dall’emittente statale RT sembrava mostrare scintille luminose che si sprigionavano da un cumulo di macerie fumanti.

“Il bilancio delle vittime dell’incendio in una fabbrica di fuochi d’artificio nella regione di Yaroslavl è salito a 14, con un ferito”, ha riferito l’agenzia di stampa statale TASS, citando il ministero russo per le emergenze.

L’incidente è avvenuto nel villaggio di Kubrinsk, a circa 100 chilometri a nord di Mosca, ha riferito la TASS.

In Russia gli incendi mortali sono frequenti e le autorità li attribuiscono spesso alla scarsa attenzione verso le norme di sicurezza.

La procura regionale ha dichiarato di aver avviato un’indagine per violazione delle norme sulla sicurezza industriale.

https://www.ndtv.com/world-news/14-dead-in-fire-at-russian-fireworks-factory-report-12111750