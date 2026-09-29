VIGILI DEL FUOCO, DOMANI GIURAMENTO 103° CORSO ALLIEVI NELLE SCUOLE CENTRALI ANTINCENDI DI ROMA

VIGILI DEL FUOCO

PRESENTI IL SOTTOSEGRETARIO ALL’INTERNO PRISCO E IL NEO CAPO DEL CORPO GHIMENTI

Mercoledì 30 settembre, alle ore 10:30, giureranno fedeltà alla Repubblica italiana i 549 allievi vigili del fuoco del 103° corso. La cerimonia, alla quale parteciperà il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, si svolgerà nelle Scuole centrali antincendi di Roma Capannelle.

Alle ore 10, il nuovo capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco Marco Ghimenti, in carica dal 25 settembre, deporrà una corona di fiori nel Sacrario dei Vigili del fuoco, in memoria di tutti i caduti.

La cerimonia sarà preceduta dal tradizionale ed emozionante momento del cambio della patch agli allievi, che indosseranno per la prima volta quella con il grado relativo alla qualifica di ingresso nel Corpo, abbandonando quella di allievo che li ha accompagnati nei nove mesi di formazione teorico-pratica. In questo periodo gli allievi hanno acquisito le conoscenze e le competenze necessarie per svolgere il servizio a tutela dei cittadini. Il percorso formativo ha riguardato la sicurezza nei luoghi di lavoro, le attività di polizia giudiziaria e specifiche tecniche di soccorso, tra cui quelle speleo-alpino-fluviali (SAF), di primo soccorso sanitario (TPSS), di autoprotezione in ambiente acquatico (ATP) e di intervento in scenari nucleari, biologici, chimici e radiologici (NBCR).